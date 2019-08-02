Bursaspor'da yönetimin ibra edilmemesine mahkeme tedbiri





BURSA (AA) - Bursaspor'da, eski Başkan Ali Ay döneminin ibra edilmemesine yönelik mahkeme tarafından tedbir konulduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Ay tarafından ibra edilmeyen genel kurul kararlarının iptali için açılan hukuk davasında, talep edilen tedbirlerin reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Ay döneminin yönetim kurulunda yer alan 2. Başkan Cem Öztürk ve Mali Asbaşkan Adem Sakarya tarafından başka mahkemede aynı mahiyette benzer dava açıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 23.06.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, Ali Ay ve yönetim kurulu oy birliği ile ibra edilmemiştir. Aynı genel kurulda, Ay lehine yönetim kurulu tarafından alınan doğmuş ve doğacak gelirlere ilişkin yapılan temlik ve keşide ettikleri çekler oy birliği ile iptal edilmiştir. Ali Ay tarafından bahsi geçen genel kurul kararlarının iptali için açılan hukuk davasında, talep edilen tedbirler reddedilmiştir. Bunun üzerine aynı yönetim kurulu içinde yer alan 2. Başkan Cem Öztürk ve Mali Asbaşkan Adem Sakarya tarafından başka mahkemede aynı mahiyette benzer dava açılarak, 23.06.2019 tarihinde yapılan Bursaspor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin 7. madde ile Genel Kurul Toplantısı'nda alınan bir önceki yönetim kurulunun ibra edilmemesine ilişkin 8. maddenin, mahkeme tarafından tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili karar 01.08.2019 tarihinde kulübümüze tebliğ olmuş, 02.08.2019 tarihinde de yönetim kurulumuz tarafından ilgili tedbire ivedilikle itiraz edilmiştir."

Açıklamada, yönetim kurulunun kulübün menfaatlerini gözeterek, yaşanan ve yaşanacak süreçlerin takipçisi olacağı da aktarıldı.



