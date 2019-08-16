0553 313 94 23

Bursaspor’da yeni yönetim beklentilerin gerisinde kaldı

Bursaspor’da göreve başladığı günden bu yana transfer tahtasını bir türlü açamayan yeni yönetim, anlaşmaya vardığı isimleri tek tek başka takımlara kaptırıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:53
Bursaspor’da yeni yönetim beklentilerin gerisinde kaldı

Bursaspor’da göreve başladığı günden bu yana transfer tahtasını bir türlü açamayan yeni yönetim, anlaşmaya vardığı isimleri tek tek başka takımlara kaptırıyor. Yönetimin geçirdiği bu süreç, taraftarlar tarafından da eleştirilmeye başlandı.


Göreve geldikten sonra bir taraftan transfer tahtasıyla uğraşırken, diğer yandan da takıma takviye için oyuncularla ön anlaşma yapmaya çalışan Başkan Mesut Mestan ve yönetimi, zaman daralmasına rağmen harekete geçmeyince anlaşmaya vardığı oyuncuları bir bir elinden kaçırıyor.


Fatih Karagümrük maçına 1 gün kalmasına rağmen transferi hala açamayan Bursaspor’un yeni yönetimi, daha önce ön anlaşma yaptığı Denizlispor’dan Ziya Alkurt’u Kayserispor’a, Şamil Çınaz’ı Kayserispor’a, Umut Bulut’u Gazişehir’e, Bolusporlu Emre Gültekin’i de BB Erzurumspor’a kaptırmıştı.


Yeşil beyazlı yönetimin son olarak Bursa’ya getirip söz aldığı bonservisi elinde olan futbolculardan Olcay Şahan, Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor’a, yine ön protokol yapılan ve Bursaspor Afyon’da kamptayken Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde özel hoca eşliğinde antrenmanlarını sürdüren Mustafa Durak ise eski kulübü Boluspor’a gitti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan "tankerin serbest bırakılması için güvence vermedik" açıklaması
    1. İran'dan "tankerin serbest bırakılması..
    2. Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet..
    3. Dumlupınar’da şehitliklerde çalışmalar..
    4. Türkiye bayramda "yollara düştü"
    5. Tatil için geldiği memleketinde..
    6. İlçe protokolü birlik ve beraberlik..
    7. Aslanapa’da çöp konteynerleri..
    8. Aksaray’da minibüs ile hafriyat..
    9. Öğrenciler duygularını kahvaltı..
    10. BiP’ten bir rekor daha
    11. Amerika'dan kritik İran açıklaması!
    12. Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni..
    13. Medipol Başakşehir'e MHK'den..
    14. Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında
    15. Azmiyle engelleri aştı
    16. ŞSM’de açık hava konseri
    17. Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban..
    18. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    19. Üniversite elektronik kayıt nasıl..
    20. "Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor