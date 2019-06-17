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Bursaspor'da vahim gidişat! Karanlığa gömüldüler

Büyük maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un elektrik borcu yüzünden stadyum ve tesislerinin elektrikleri kesildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:44
Bursaspor'da vahim gidişat! Karanlığa gömüldüler

Bursaspor'da devam eden maddi sıkıntı stadyum ile 2 ayrı tesisin elektriklerinin kesilmesiyle tavan yaptı. Elektrik faturalarını ödeyemez hale gelen kulübün elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 543 bin TL borcu olduğu, 6 aydır fatura ödemediği ortaya çıktı.

1 milyon TL borç, 6 aylık ödenmemiş fatura

Ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Bursaspor’da son yaşanan gelişme durumun ne kadar vahim olduğunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi. Bursaspor'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun elektriği, bu sabah saat 10.00’da kesildi. 2018 Aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:44
  1. Bursaspor
  2. Elektrik faturaları
  3. Limak Enerji
  4. Özlüce İbrahim Yazıcı
  5. Vakıfköy Orhan Özselek
  6. Büyükşehir Belediye Stadyumu

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