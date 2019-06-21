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Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali Ay, takımın tüm gelirleriyle bazı taşınmazlara temlik koydu

Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay ve yöneticilerinin alacaklarına karşılık Bursaspor’un bazı taşınmazlarına ve gelirlerine yönetim kararıyla temlik koyması bardağı taşıran son damla oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 16:08
Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali Ay, takımın tüm gelirleriyle bazı taşınmazlara temlik koydu

Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay ve yöneticilerinin alacaklarına karşılık Bursaspor’un bazı taşınmazlarına ve gelirlerine yönetim kararıyla temlik koyması bardağı taşıran son damla oldu. Denetleme Kurulu yaptığı açıklamayla, bu durumun kanuna aykırı ve "yok" hükmünde olduğunu bildirdi.


Bursaspor Denetleme Kurulu adına Tayfur Serdar Güllülü sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, ’’ Kurulumuzca son Divan toplantısında ve sonraki basın açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, mevcut Yönetim Kurulu, görev teslim anına kadar, yalnızca Bursaspor’un çıkarlarını gözetmek ile yükümlü olduğunu unutmamalı. Kendi dönemlerinde yaşanan düşüş sebebi ile sadece 70 milyon TL yayın geliri kaybına uğrayacak olan kulübümüzün geleceğine daha fazla kilit vurmamalı, özellikle de sözleşmesi devam eden oyuncularımız ile alakalı tasarruflar, gelecek yönetimin kararına bırakılması gerektiğine değinmiştik. Kongre tarihine kadar transfer gelirinin yönetici alacaklarına mahsubu yada kulüp alacaklarının temliki gibi Yönetim Kurulu Kararı alınırsa bu kararların iptali için kurulumuzun gerekli işlemi başlatacağı konusunda da kendilerini uyarmıştık. Bugün saat 09.15’te kurul üyesi olarak tesise giriş yaptım ve 2 haftadır her gün incelediğim Yönetim Kurulu Karar Defterini inceledim. Üzülerek belirtmek isterim ki; Bugün Karar Defterine Eklenen 19.06.2019 Tarihli 53 Nolu Karar ve sonrasındaki kararların içeriğinin futbolcu satışlarından ve diğer kulüplerden alacaklardan doğmuş/doğacak tutarlarını Yönetici Alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu, Kulübümüze ait Soğanlı Mah. Yakın Çevre Yolu Üzerindeki mevcut taşınmazımızın üzerine yönetici alacaklarına karşılık ipotek konulduğunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı ile alakalı tüm isim hakları, reklam ve kira gelirleri üzerine yönetici alacaklarına karşılık temlik konulduğunu, Bursaspor Kulübü Derneği’ne Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ödenecek e-bilet, passolig ve doğmuş/doğacak tüm bilet gelirlerine yönetici alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı tarafından yapılacak kulüp lehine doğmuş/doğacak tüm alacaklardan Yönetici Alacaklarına karşılık temlik ve rehin konulduğunu ve özetle yönetici alacaklarına karşılık kulübümüzün doğmuş/doğacak tüm takım gelirlerine temlik ve rehin konulduğunu tespit etmiş durumdayım’’ dedi.


Denetleme Kurulu, bu uygulamanın kanunlara aykırı olduğunu ifade ederken, "Yönetim Kurulunun bu kararları hukuka aykırı olup Kooperatifler Hukuku ve Medeni Kanuna göre kesin hükümsüz olup yok hükmündedir" görüşlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:08
  1. doğa

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