Bursaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları



BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas çalışması, tempolu koşu ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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