Bursaspor tribünlerinden 'Cendere' gösterisi: Sezonun ilk maçında statta muhteşem atmosfer

Bursaspor’un 2026-2027 sezonundaki ilk iç saha karşılaşmasında tribünler dolarken, yeşil-beyazlı taraftarların hazırladığı “Cendere” koreografisi ve tezahüratlar stadyuma damga vurdu.

1. Lig’in 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Bursaspor, Alagöz Holding Iğdır FK’yı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda konuk etti.

Sezonun Bursa’daki ilk karşılaşması olması nedeniyle mücadeleye taraftarların ilgisi yoğun oldu.

Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran binlerce Bursaspor taraftarı, takımlarına destek vermek için erken saatlerden itibaren stadyumdaki yerlerini aldı.

Ev sahibi ekibin 16. dakikada Iheanacho ile kazandığı karşılaşmayı izleyen yeşil-beyazlıların coşkusu, maç boyunca tezahüratlarla sürdü.

TRİBÜNLERDE “CENDERE” COŞKUSU

Bursaspor taraftarlarının karşılaşma sırasında gerçekleştirdiği “Cendere” şovu, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Tribünlerden yükselen tezahüratlar stadyumda büyük bir atmosfer oluştururken, taraftarların koreografisi de renkli görüntülere sahne oldu.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarına olan bağlılıklarını tribünlerdeki yoğun destekleriyle gösterirken, “Cendere” şovu stadyumu adeta inletti.

İLK İÇ SAHA MAÇINDA TRİBÜNLER DOLDU

Bursaspor’un sezonun ilk iç saha maçında tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, karşılaşmanın başından sonuna kadar takımlarının yanında yer aldı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oluşan atmosfer, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk Bursa buluşmasına ayrı bir renk kattı. Taraftarların maç boyunca sürdürdüğü tezahüratlar ve tribün gösterileri, karşılaşmanın sportif mücadelesinin yanı sıra görsel bir şölen yaşanmasını da sağladı.

Bursaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki mücadelede yeşil-beyazlı tribünlerin coşkusu, sezonun ilk iç saha karşılaşmasının akıllarda kalan görüntülerinden biri oldu.