Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan VAR eleştirisi: Gol olunca sevinmeyeceğiz artık

Samet Aybaba'nın maç sonu açıklaması şu şekilde;

''GOL OLUNCA SEVİNMEYECEĞİZ ARTIK''

VAR için oyuncularla toplantı yapacağım, gol olunca sevinmeyeceğiz. Bir bakalım, ne var, ne yok. Futbolun içindeki her şeye saygı duyarız ama geçen hafta Rize'de aynı pozisyon var, penaltıydı, VAR'a bile gitmediler. Böyle olmasın.Biz futbolun içinde kalalım istiyoruz.

İkinci yarının bir bölümünde Başakşehir bizden daha iyi oynadı. Son kısımda da biz daha iyi oynadık. Şans faktörü de olması lazım. O bizim yanımızda değildi. Özeleştiri yapmamız gerekirse son vuruşlarımızı düzeltmemiz lazım. İyi bir takımım var, bunu da düzelteceğimizi düşünüyorum.

Fikstür zorluğundan geçiyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ile oynadık. Tüm bu maçları da kazanabilirdik. Oyuncularım çok iyi efor sergiliyor. Futbol bu, içinde bir sürü şey var.

(Sporx)