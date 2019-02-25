Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Sezon sonunda oturup hesaplaşmayı yapacağız

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-0 yenilen Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, çok basit goller yediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samet Aybaba, "Bu kadar yetenekli, bireysel özellikleri değişik, lider bir takıma karşı oynuyorsanız bu kadar basit gol yemeyeceksiniz." dedi.

Hafta içinde bu maça iyi hazırlandıklarını belirten Aybaba, şöyle konuştu: "Hafta içinde çalışmalarımızı yaptık ama bazen istedikleriniz olmuyor. Kalenizde basit goller yerseniz, girdiğiniz 6-7 net pozisyonu atamazsanız, takım coşkusunda düşüş oluyor ve ortaya da böyle bir sonuç çıkıyor. En büyük sorunlarımızdan biri çok pozisyona girip atamamamız, savunmada da doğru pozisyon alamamamız. Artık zor fikstürden çıktık, önümüzde daha kolay maçlarımız var. Bütün şehir kenetleneceğiz. Hesaplaşmamız gerekiyorsa da sezon sonunda oturup bu hesaplaşmayı yapacağız."