Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Böyle devam edeceğiz

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

''BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ''

Aybaba, "Oyunun başında gol bulduk, sonra pozisyonları değerlendiremedik, devre biterken bir gol daha bulduk. Oyuncularımız ikinci yarı biraz daha kontrollüydü. 6 beraberlik, 1 galibiyet aldık. Rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı kısır geçti. Bizim gibi takımlar gelişmeye açık takımlar. Bunun üzerine koymamız lazım. İyi galibiyet. Bugünkü maç eşik maçıydı. Maçı kazanarak bir seviye atladık. Önümüzdeki maçlara daha konsantre olarak kazanmak istiyoruz. Böyle devam edeceğiz. Kenetlenip birlikte hareke edip düşünürsek daha rahat ederiz. Gelecek için yatırım yaparız" dedi.