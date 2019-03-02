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Bursaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Bursaspor, sahasındaki kritik mücadelede Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Peki, Bursaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

02 Mart 2019 Cumartesi 15:39
Bursaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Bursaspor, sahasındaki kritik mücadelede Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Peki, Bursaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bursaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ligin 24’üncü haftasında karşı karşıya gelecek iki ekibin bu zorlu randevusu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı ise Mete Kalkavan yönetirken, yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak. Maç Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları dün Antalya'da oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başladı. Hafta, 4 Mart Pazartesi günü oynanacak 2 müsabakayla tamamlanacak. İşte, TFF'nin yayımladığı Süper Lig'de 24. hafta programı...

1 Mart Cuma

20.30 Antalyaspor 2-4 MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:39
  1. Rize
  2. Konya
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