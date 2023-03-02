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Spor Bursaspor Kulübü, Amedsporlu futbolcu Emrullah Sayar’ı şikayet etti
Spor

Bursaspor Kulübü, Amedsporlu futbolcu Emrullah Sayar’ı şikayet etti

Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Emrullah Sayar’ı, hakaret içerikli paylaşımı sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 08:07:00 -
Bursaspor Kulübü, Amedsporlu futbolcu Emrullah Sayar’ı şikayet etti

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Amed Sportif Faaliyetler profesyonel futbolcusu Emrullah Sayar kulübümüz Bursaspor ile oynanacak maç öncesinde sosyal medya aracılığı ile kulübümüze hakarette bulunmuştur.

Ülkemizde bulunan yas havasını ve futbolun birleştirici ruhunu zedeleyen paylaşımın gayri ahlaki olduğu aşikardır. Mevcut davranış Bursaspor'a değil tüm futbol camiasına hakaret olarak algılanmaktadır. Bahsi geçen oyuncunun gerekli cezayı alması için Türkiye Futbol Federasyonu'na kulübümüz tarafından resmi şikâyette bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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