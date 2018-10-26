Bursaspor ilk yarıda galibiyete uzandı
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Bursaspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.26 Ekim 2018 Cuma 23:14
Bursaspor, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
BURSASPOR-A. ALANYASPOR: 2-0
Bursaspor: Okan Kocuk, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak Kapacak, Latovlevici, Tunay, Stancu
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Cenk Ahmet, Merih, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Campos, Fernandes, Bobo
Gol: Dk. 2 Latovlevici, 45+2 Aytaç
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