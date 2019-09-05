TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe’yi hazırlık maçı için konuk edecek. Ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak Bursaspor ve Fenerbahçe maçının bilgileri şimdiden merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İki takım arasındaki bu özel maç 8 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



VAKIF VE DERNEKLER KONUK OLACAK



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oynanacak hazırlık karşılaşmasında Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi.



Söz konusu vakıf ve derneklerden gelen çocukların iki takımın yedek kulübelerinin arkasında oluşturulacak özel tribünde karşılaşmayı takip edeceği kaydedildi.



Açıklamada, müsabakanın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkış olacağı aktarıldı.