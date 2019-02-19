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Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu’ndan birlik ve beraberlik çağrısı

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 16:16
Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu’ndan birlik ve beraberlik çağrısı

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.


Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç imzasıyla yapılan açıklamada, son günlerde futbol takımıyla ilgili alınan sonuçlar ve buna bağlı olarak yaşanan olayların üzücü ve rahatsız edici olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Bilindiği gibi son 3 yıldır takımımız arzuladığı başarıları yakalayamamış ve kendisinden beklenen performansı gösteremeyerek, üç ayrı sezonu da hak etmediği yerde bitirmiş, camiayı ve taraftarları üzmüş bulunmaktadır. Bu sezon edinilen tecrübelerle yeni bir hevesle, yeni bir hava ve buna bağlı başarılar beklerken son haftalarda takımın kötü sonuçlar almasının camiayı yeniden bir kaosa sürüklediği görülmektedir. Şunun bilinmesini isteriz ki, Bursa şehrinin ve kulübünün büyüklüğü tartışılmaz. Hiçbir kişi, topluluk veya kurum kendisini bu büyüklüğün üstünde göremez. Bugün takımımız istenilmeyen bir durumda ise, bunda yönetimin, taraftarın, teknik heyetin ve futbolcuların sorumluluğu tartışılamaz. Bu saydığımız öğeler ve dinamikler hiçbir zaman haddini aşan davranış ve beyanlarda bulunamaz. Gerek teknik heyetin yaptığı açıklamaların ne anlama geldiği, gerekse taraftarın gece yarısı kulüp başkanının evinin önünde haddini aşacak şekilde teknik heyetin istifası ve olağanüstü kongre istemesinin zemini, iş yeri veya evlere yapılan baskınlar değildir. Bu esnada alınan Olağanüstü Kongre kararı da tartışmalara açık kalmıştır. Kaldı ki bu tür davranışlar Bursaspor’umuzun geleceği açısından son derece vahim sonuçlara sebep olabilir" denildi.


Zor bir dönem geçirildiği bu süreçte aklıselim olmanın önemine vurgu yapılan açıklamada, "Bursaspor’un menfaatlerini en önde tutmak, kişisel istek ve ihtiraslarımızı Bursaspor sevgisine karıştırmamak en büyük hedefimiz olmalıdır. Kaderimizi belirlemek bizim elimizdedir. Bursaspor Kulübü bu zor günleri de ancak birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek atlatabilecektir. Yeşil Beyaz camianın birlik ve beraberlik içerisinde sezon sonuna kadar desteklenmesini, sezon sonunda nasıl hareket edileceğini belirleyerek yeni bir yol haritası çizilmesinin doğru olacağını bir kez daha vurgulamak isteriz. Gün Yeşil Beyaz formanın, armanın başarısı için kenetlenme günüdür" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:16
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