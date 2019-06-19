Bursaspor denetleniyor Bursaspor Başkanı Ali Ay, 23 Haziran’da yapılacak olağanüstü kongre öncesi görevde bulundukları dönemi bağımsız denetleme şirketine denetletiyor.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, 23 Haziran’da yapılacak olağanüstü kongre öncesi görevde bulundukları dönemi bağımsız denetleme şirketine denetletiyor.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, olağanüstü kongre öncesinde görevde bulundukları dönemi bağımsız denetleme şirketlerine denetletiyor. Edinilen bilgilere göre, Ali Ay’ın isteği doğrultusunda son 1 yılda yapılan faaliyetlerin incelenmesi için İstanbul’dan çağrılan bağımsız denetleme firması Özlüce Tesisleri’nde çalışmalara başladı. Firma yöneticilerinin denetim raporlarını pazar günü yapılacak olan genel kurula kadar yetiştirmeye çalıştıkları belirtildi. Denetleme ücretinin ise Ali Ay tarafından ödeneceği öğrenildi.

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