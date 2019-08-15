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Bursaspor 3 futbolcudan gelir elde etti

Bursaspor, bu sezon yollarını ayırdığı Okan Kocuk, Umut Meraş ve Staphane Badji’den 2 milyon 150 bin Euro gelir elde etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Bursaspor 3 futbolcudan gelir elde etti

Bursaspor, bu sezon yollarını ayırdığı Okan Kocuk, Umut Meraş ve Staphane Badji’den 2 milyon 150 bin Euro gelir elde etti.


Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan yeşil-beyazlı takım, geçen seneki takımdan bir çok futbolcuyla yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, Umut Meraş’ı 1.3 milyon Euro’ya Le Havre’a, Stephane Badji ise 400 bin Euro’ya Ludogorets’e satılırken, Okan Kocuk da 450 bin Euro’luk fesih bedelini ödeyerek Galatasaray’a gitti. Mevcut rakamlara göre Bursaspor, oyuncu satışlarından 2 milyon 150 bin Euro’yu kasasına koydu. Ancak Umut Meraş’ın satışından yüzde 20 pay, Boluspor’a ödenecek. Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan ise, alacaklarına karşılık sözleşmelerine fesih ederek Kasımpaşa’ya transfer oldu. Takımdan ayrılması düşünülen Ertuğrul Ersoy transferinden de yeşil-beyazlı takımın kasasına bonservis parası girmesi amaçlanıyor.


Öte yandan transfer tahtasını en kısa sürede açmak isteyen yönetim ardından transferleri yapmayı planlıyor. Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen ve fazla süre alamayan sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu’nun Bursaspor’un radarında olduğu öğrenildi. Transfer tahtası açıldıktan sonra yeşil-beyazlı takım bu futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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