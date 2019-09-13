0553 313 94 23

Bursasapor, BUDO ile 3,5 milyon liralık forma göğüs sponsorluğu imzaladı

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:59
Bursasapor, BUDO ile 3,5 milyon liralık forma göğüs sponsorluğu imzaladı

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Bursaspor’un bu sezon forma göğüs sponsoru 3,5 milyon TL bedelle BUDO oldu. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş stadyumun eksiklerinin 2020’de tamamen biteceği söyledi.


Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar katıldı.


Bursaspor’a katkı sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, “Bursaspor şehrimizle özdeşleşmiş, kentimizin sesi soluğu olmuştur. Bursaspor’un ayrı değeri ve önemi vardır, geçmişten bugüne Türk futboluna yaptığı katkılar ortadadır. 22 ay önce göreve geldim ve o günden bugüne hep destek verdim. Geçen yıl talihsiz olay yaşadık ama hep yaşanan olaylardan ders çıkarmaya inanan bir insan oldum. 2004’te düştük, 2006’da Süper Lig’e döndük ve 2010 yılında bir ilki başararak Türkiye şampiyonu olduk. Bu şehir bunu başaracak güçtedir, zaman zaman güçlüklerle karşılaşıyoruz. Güçlükler ve zorluklar başarıyı kıymetli kılıyor. Bu takımın başarısı, aynı zamanda bu şehrin başarısıdır. O açıdan şehrin tüm dinamiklerinin vereceği destek önemlidir” dedi.


Bursasporluların gündeminde sıklıkla dile getiren stadyum meselesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Başkan Aktaş, stadyumun Türkiye’deki diğer stadyumlara göre oldukça büyük olduğunu ve bu yüzden ciddi bir maliyetinin bulunduğunu kaydetti. Kamulaştırmaların tam olarak yapılmaması nedeniyle göreve geldiklerinde bu maliyetlerin ortaya çıktığına işaret eden Başkan Aktaş, “Bugüne kadar stadyum ile ilgili çok çalışmaya yapmaya çalıştık ama elimizi kolumuzu bağlayan bir unsur vardı. Mevcut müteahhit ile defalarca bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalıştık ancak hiçbir alacağı olmamasına rağmen bizi yarı yolda bıraktı ve sözleşmeyi birkaç ay önce kanun gereği feshettik. Nihayetinde geçen hafta yeni bir ihale yaptık. ‘Ne olacak bu Timsah’ın kafası?’ sorusu ile karşılaşmaktan rahatsızım. Bu saatten sonra Bursaspor’un, bu şehrin lehine stadyumu nasıl kazandırabiliriz bunun derdi içinde olmak gerekiyor. Bunun hesabını da Bursaspor başkanı ve yönetimi yapacaktır” diye konuştu.


Stadyumun isim hakkı ile ilgili de konuşan Başkan Aktaş, “İsmi ile ilgili hiçbir kompleksimiz yok, Bursaspor’a kazanç sağlamak kaydıyla değerlendirilebilir. Bursaspor, stadyumun sembolik bir bedelle kiracısıdır. 2020 başında stadyumu tamamlamış olacağız, bu çalışmalar da 2020 mart-nisan gibi bitmiş olacak. Stadyumun içerisindeki mekanik bakımlarla ilgili kafası, çevre düzenlemesi bu manada bitirilmiş olacak. 2020 nisan ya da mart ayında. Stadın tüm temizlik işlemlerini maçtan sonra 5 gün 40 personelle firma ile yıl boyunca 600 bin liraya anlaştık. BURFAŞ aracılığıyla localarda ikram maliyeti 1 milyon lira. Geçen yıl olduğu gibi sponsorlar marifetiyle halledeceğiz buna polislerin kumanyaları da dahil. Orayı yaşayan bir mekan haline getirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.


Başkan Aktaş, forma sponsorluğuna dair bilgiler de vererek “Forma sponsorluğu ile ilgili 3.5 milyon liralık anlaşma gerçekleştirdik. 2.5 milyon lira sponsorlarla, 1 milyon lira ise deniz uluşamımızı sağlayan BUDO ile artı KDV şeklinde olacak. İnşallah BUDO reklamlarıyla birlikte güzel hava yakalarız” dedi.


Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise, “3 haftada güzel bir başarı elde ettik. Ligin daha başındayız. Önemli olan ligin sonunu bu şekilde bitirerek, ait olduğumuz yer olan Süper Lig’e dönmek. Biz ne zaman Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ulaşmak istesek, ulaştık. Her zaman bizim yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ederek, desteklerinin çoğalarak devam etmesini istiyoruz. Şehrin dinamikleriyle tahtayı açmayı başardık. Yönetim olarak canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 2010/11 sezonundaki mutluluğumuzu gözümüzün önüne getirerek çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Konuşmalardan sonra sponsorluk imzalar atılırken, Bursaspor formasıyla basın mensuplarına poz verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan sevgisi büyüdükçe büyüdü evine sığmadı
    1. Erdoğan sevgisi büyüdükçe büyüdü evine..
    2. Otomobil polis kontrol noktasına..
    3. Opr. Dr. Gül: “Suni gözyaşı hastalar..
    4. Ahmet Şafak Yenişehirlileri coşturdu
    5. (Özel) Esenyurt’ta 6 yaşındaki çocuk..
    6. Vanlılar kitap okuyor mu, kitaba olan..
    7. Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    8. Dirar, Fas - Cezayir maçına..
    9. Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali..
    10. Muğla Büyükşehir’den Kırsal Kalkınma..
    11. Yörüklerin gelir kapısı Akdağ
    12. Emlakçılara yeni düzenleme anlatıldı
    13. Hakkari Valiliğinden ‘Özel Güvenlik..
    14. Niğde merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
    15. Diyarbakır'daki evlat nöbeti giderek..
    16. "Bu toprakların çocuklarına yatırım..
    17. Çapa’dan Eskişehirspor’a veda mesajı
    18. Ambulanslarla 8 ayda 4 milyon kişi..
    19. Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak..
    20. Kilis’te silah operasyonu :1 gözaltı
    21. Kendi imkânlarıyla öğrendiği ’’Naht’’..
    22. Çaybaşı antrenmanlarla form tutuyor
    23. TCMB'den repo ihalesi
    24. Forum Diyarbakır AVM nişanlı çiftin ev..
    25. Ablasını öldürdüğü iddia edilen zanlı..
    26. Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    27. Adana'da derbi heyecanı
    28. (Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı
    29. Antibiyotik direnci sepsisle..
    30. "Şiddeti genel boyutta da ele almak..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...