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Bursapor puan silme cezasını kabul etmedi! İtiraz edecek

Bursaspor, TFF tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz edecek.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:51
Bursapor puan silme cezasını kabul etmedi! İtiraz edecek

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu (KLK) tarafından, 2019-2020 sezonu Kulüp Lisans kapsamında kulübümüze verilmiş olan -3 puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarımız gerekli itiraz hakkını kullanacak ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecektir. Şimdi daha da yüksek sesle 'yeniden zirveye' sloganı altında kenetlenme vakti. Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:51
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