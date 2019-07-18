Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda Türkiye Karate Şampiyonası’nda başarı gösteren Büyükşehir Belediyespor’lu oyuncular, Milli Takıma seçilme hakkı kazandı.

Hasan Özan Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Karate Şampiyonası’nda başarı göstererek Milli Takıma seçilme hakkı kazanan Büyükşehir Belediyespor’lu oyuncuları ağırladı. Başkan Alinur Aktaş, Ümit-Genç 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz ve 3 Türkiye 5.’liği alan Büyükşehir Belediyespor’lu oyuncuları tebrik etti.

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