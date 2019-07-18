Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
Türkiye Karate Şampiyonası’nda başarı gösteren Büyükşehir Belediyespor’lu oyuncular, Milli Takıma seçilme hakkı kazandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
Hasan Özan Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Karate Şampiyonası’nda başarı göstererek Milli Takıma seçilme hakkı kazanan Büyükşehir Belediyespor’lu oyuncuları ağırladı. Başkan Alinur Aktaş, Ümit-Genç 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz ve 3 Türkiye 5.’liği alan Büyükşehir Belediyespor’lu oyuncuları tebrik etti.
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