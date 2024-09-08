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Ekonomi Bursa’nın ünlü mobilya liderine kötü haber geldi: Kapatıldı! Gerilimi bir adım öteye taşıyacak karar, iflas etti!
Ekonomi

Bursa’nın ünlü mobilya liderine kötü haber geldi: Kapatıldı! Gerilimi bir adım öteye taşıyacak karar, iflas etti!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 19:27:00 - 2024-09-08 19:52:44
Bursa’nın ünlü mobilya liderine kötü haber geldi: Kapatıldı! Gerilimi bir adım öteye taşıyacak karar, iflas etti!

Bursa'da gerilimi bir adım öteye taşıyacak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bursa’nın mobilya markası iflas etti!

Türkiye’nin ve Bursa’nın mobilya üssü olarak bilinen İnegöl’de, küresel yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ve iflas başvuruları artarak devam ediyor. Bu kapsamda, İnegöl’de faaliyet gösteren İskeletsan adlı firma, borçlarını ödemekte güçlük çektiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Şirket, geçici konkordato mühleti alarak finansal yeniden yapılandırma sürecine girdi.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Bu kapsamda firmanın konkordato talebini değerlendiren Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İskeletsan Mobilya Koltuk Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi‘nin konkordato talebini redderek iflasına hükmetti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından açıklama şu ifadelere yer verildi:

Davacı İskeletsan Mobilya Koltuk Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ( 4801107540 Vergi No.) ( 0480110754000001 Mersis No. )’nin konkordato talebinin reddine, Davacı İnegöl Ticaret Sicilinin 12729 sicil numarasında kayıtlı İskeletsan Mobilya Koltuk Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin borca batık olduğu anlaşıldığından 03/09/2024 tarih ve saat 14:57 itibariyle İFLASINA( tasfiye usulünün Adi Tasfiye olarak belirlenmesine) İflasın gecikmeksizin İnegöl İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, Konkordato Komiseri Şükrü ÇALIŞKAN’ın görevinin sonlandırılmasına, Mahkememizce konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, Karar İİK 288.Maddesi uyarınca ilan olunur.

 

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