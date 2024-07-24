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Yerel Bursa'nın Güllü Dede’si vefat etti
Yerel

Bursa'nın Güllü Dede’si vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-07-24 15:45:00 -
Bursa'nın Güllü Dede’si vefat etti

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet Mahallesinde yaşayan ve uzun yıllar önce sigarayı bıraktıktan sonra sürekli ağzında bir kırmızı gül ile gezen Güllü Dede lakaplı Ali Rıza Karan vefat etti.

Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nde yaşayan ve Güllü Dede lakabı ile bulunan Ali Rıza Karan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yıllar önce sigarayı bıraktıktan sonra ağzında bir gül ile dolaşan ve bölge halkının sevgilisi haline gelen Gül Baba hastanede hayatını kaybetti.

BİR ÇOK SİYASETÇİ ZİYARET ETMİŞTİ

Bölge halkı tarafından tanınan ve Güllü Dede'yi aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu bir çok siyasetçi de ziyaret etmişti.

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