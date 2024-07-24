Bursa'nın Güllü Dede’si vefat etti

Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nde yaşayan ve Güllü Dede lakabı ile bulunan Ali Rıza Karan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yıllar önce sigarayı bıraktıktan sonra ağzında bir gül ile dolaşan ve bölge halkının sevgilisi haline gelen Gül Baba hastanede hayatını kaybetti.

BİR ÇOK SİYASETÇİ ZİYARET ETMİŞTİ

Bölge halkı tarafından tanınan ve Güllü Dede'yi aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu bir çok siyasetçi de ziyaret etmişti.

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