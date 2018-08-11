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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'drone' destekli kaçak midye operasyonu

Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 ton kaçak midye ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:29
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'drone' destekli kaçak midye operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde "drone" destekli operasyonda 5 ton kaçak midye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Körfezi'nde "drone" ile yapılan kontroller sırasında yüklü bir teknenin zeytinlik alana yanaşmaya çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknede kaçak avlandığı belirlenen 5 ton kaçak midye ele geçirdi.

Teknede suçüstü yakalanan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Ele geçirilen midyelerin İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlere sevk edilmek istendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:29
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Gemlik Körfezi
  5. kaçak midye operasyonu
  6. Anadolu Ajansı

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