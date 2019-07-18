0553 313 94 23

Bursalı tekstilciler New York TTM’de ikili iş görüşmesi yaptı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York’ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren Bursalı tekstilciler, yeni iş birliklerinin kapılarını araladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Bursalı tekstilciler New York TTM’de ikili iş görüşmesi yaptı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York’ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren Bursalı tekstilciler, yeni iş birliklerinin kapılarını araladı.


Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve BTSO iş birliğiyle hizmet veren New York Türk Ticaret Merkezi’nde ofis açan Bursalı firmalar ihracatını artırmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin kalbi olan New York Manhattan bölgesinde ve Empire State binasının hemen yanında olan merkez, Bursalı firmaların global pazarda etkin birer oyuncu olmasını sağlıyor.


BTSO tarafından New York TTM’de önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Merkezde ofisi bulunan Bursalı ev tekstili sektörü temsilcileri, Ev Tekstil Ürünleri Birliği Derneği (HFPA) üyesi ithalatçı firmalarla buluştu. HFPA Başkanı Jeff Kaufmann ve Türkiye New York Ticaret Ataşesi Ahmet Selçuk Nalbant’ın da firmalara eşlik ettiği organizasyonda merkeze gelen HFPA Derneği Üyesi firmalar, gün boyu Bursalı firmaların ürünlerini inceledi. Firma temsilcileriyle birebir görüşen ABD’li firma temsilcileri, ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı.


HFPA Başkanı Jeff Kaufman, Bursalı ev tekstili sektörü ile ABD’deki firmalar arasında güzel bir işbirliği organizasyonu gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu, firmalarımız arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi boyutlara gelmesine imkan sağlayacak. Türk Ticaret Merkezleri ABD’deki sektör temsilcilerinin Bursalı firmalara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Merkezde yer alan firma sayısının artması bu iş birliğini daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haliliye örnek ilçe oluyor
    1. Haliliye örnek ilçe oluyor
    2. Sinop’ta inşaatlara suç duyurusu
    3. TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten..
    4. 3. Batı Karadeniz Yapı ve Mobilya Fuarı
    5. Rusya'dan bir teklif daha: Teslim..
    6. 2019 TVF Pro Beach Tour
    7. Robinho: Şampiyonluk iddiamızda hiçbir..
    8. Malatya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
    9. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
    10. Gaziantep'in su sorununu çözecek proje..
    11. Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş..
    12. YKS tercih danışmanlığı nerelerde var?..
    13. "Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu"
    14. Muğlaspor sahaya indi
    15. Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü..
    16. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    17. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    18. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    19. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Piyasalarda gün ortası
    22. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    23. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    24. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    25. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    26. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    27. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    28. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
    29. Başkan Köse ilk mahalle toplantısını..
    30. Aksaray’da polisin yakaladığı..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’