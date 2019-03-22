Bursalı çiftçilere don uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü Bursa’nın da bir kısmını kapsayan zirai don uyarısı yaptı. Bursa’da hafif, yer yer orta kuvvette don beklendiği bildirildi.

23 Mart Cumartesi gecesinden 26 Mart Salı sabahına kadar süreceği tahmin edilen zirai don uyarısında Meteoroloji Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi: "Zirai faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara’nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekir".