0553 313 94 23

Bursalı çiftçilere don uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü Bursa’nın da bir kısmını kapsayan zirai don uyarısı yaptı.

22 Mart 2019 Cuma 15:17
Bursalı çiftçilere don uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü Bursa’nın da bir kısmını kapsayan zirai don uyarısı yaptı. Bursa’da hafif, yer yer orta kuvvette don beklendiği bildirildi.


23 Mart Cumartesi gecesinden 26 Mart Salı sabahına kadar süreceği tahmin edilen zirai don uyarısında Meteoroloji Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi: "Zirai faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara’nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekir".

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
    1. Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
    2. Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet..
    3. Yüce Karasu’da mitinge katıldı
    4. Deneyimli Kafeler her yerde
    5. Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi..
    6. Aydın-İzmir otobanında trafik kazası:..
    7. SAÜ Diş Hekimliği fakültesi tanıtıldı
    8. Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik..
    9. Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar..
    10. Kahramanmaraş’ta kralların yiyeceği..
    11. Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf..
    12. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    13. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
    15. Aşık Veysel türküleri ile anıldı
    16. Malatya’da zeminler bakıma alındı
    17. Memleket hasreti ahşap ustası yaptı
    18. Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    20. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
    21. Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile..
    22. Bozyazı’da yaşlılar unutulmadı
    23. Atakum’un enerjisi artacak
    24. Tezgahlar istavrite kaldı
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    26. Yahyalı’da Cumhur İttifakı Coşkusu
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi..
    28. TBMM Başkanı'ndan Trump’a ilginç..
    29. Manavgat’ta zincirleme kaza
    30. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde