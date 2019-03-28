0553 313 94 23

Bursalı çiftçilere don ikazı

Meteoroloji Müdürlüğü Bursa’nın da bir kısmını kapsayan zirai don uyarısı yaptı.

28 Mart 2019 Perşembe 18:49
Bursalı çiftçilere don ikazı

Meteoroloji Müdürlüğü Bursa’nın da bir kısmını kapsayan zirai don uyarısı yaptı. Bursa’nın güneyinde hafif, orta ve yer yer kuvveti don beklendiği bildirildi.


28 Mart Perşembe gecesinden 31 Mart Pazar sabahına kadar süreceği tahmin edilen zirai don uyarısında Meteoroloji Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi: "Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya’nın ve Bursa’nın güneyi), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı
    1. Üzerine vinç devrilen işçi ağır..
    2. Suudi Arabistan'da tutuklu 3 kadın..
    3. ABD'nin Irak'a desteği sürecek
    4. AK Parti'nin Çubuk mitingi
    5. "1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin..
    6. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    7. Tarihi keşif! Dünyadakilere göre çok..
    8. Etiyopya Başbakanından başkent..
    9. Afganistan'daki cumhurbaşkanlığı..
    10. BM'den "Kaşıkçı'nın katilleri kamuya..
    11. Avam Kamarası Başkanı daha önce iki..
    12. Dev tavşan ile küçük kızın dostluğu..
    13. Bakan Yardımcısı İnce Özel Harekat'ta..
    14. Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı..
    15. Fenerbahçe hazırlık maçında..
    16. AK Parti'nin Elmadağ mitingi
    17. İkizleri boğulmaktan kurbağa adamlar..
    18. "Çok çalıştım ve sabrettim"
    19. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör..
    20. Lübnan'da Filistinli tutuklulara..
    21. "Gece gündüz bu millete borcumuzu..
    22. Bakan Kasapoğlu Balıkesir’de gençlerle..
    23. İmamoğlu’ndan Yarımada’daki turizmin..
    24. Darbe sanığı yarbaydan "Genelkurmay'da..
    25. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    26. Sarı yeleklilere Toulouse'da gösteri..
    27. "Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını..
    28. Venezuela'da hareketli anlar! Maduro..
    29. Büyükşehirden Yaşlılar Haftası’nda..
    30. Bahçeli Mersin’de (2)
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu