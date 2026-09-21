Bursalı baba-oğul ürettikleri sobaları Almanya'dan Afganistan'a uzanan coğrafyaya ihraç ediyor

Bursa'da 1951'den bu yana soba üreten Sarıca ailesinde zanaat üçüncü kuşağın elinde. Ali Erhan Sarıca (56) ile oğlu Oğuzhan Sarıca (24), Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 520 metrekarelik atölyelerinde ürettikleri sobaları Almanya'dan Afganistan'a uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor.

Gelişen teknolojiye rağmen geleneksel üretimi sürdüren baba-oğul, pandemiden sonra nostalji ve hobi kullanımına evrilen sektörü yurt dışı pazarına açtı. Üstünde çayın demlendiği, kestanenin piştiği soba, müdavimlerinin evlerindeki baş köşesini koruyor.

Temeli Kayıhan Çarşısı'ndaki 15 metrekarelik dükkanda atıldı

Aile firmasını Hüseyin Hasan Sarıca 1951'de, tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki 15 metrekarelik dükkanda kurdu. Torunu Oğuzhan Sarıca, dedesinin bu işe 17-18 yaşlarında çıraklıkla başladığını, üretim ve satışın 1989'a kadar aynı çarşıda sürdüğünü, firmanın o yıldan beri Beşevler'deki atölyede çalıştığını anlattı.

Ali Erhan Sarıca mesleğe 37 yıl önce, 19 yaşındayken Hüseyin Hasan Sarıca'nın yanında çırak olarak adım attı. Oğuzhan Sarıca, "90'lı yılların başında babam Ali Erhan Sarıca, dedemin yanına gelerek işi büyütmüş" dedi. Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Oğuzhan Sarıca da 2020'den beri babasına aktif destek veriyor.

Üretim aşamalı ilerliyor. "Sobanın iki temel maddesi var; döküm ve saç" diyen Oğuzhan Sarıca'nın anlatımına göre saç malzemeler preslerde ve punta makinelerinde işleniyor, dökümler atölyenin arka bölümünde hazırlanıyor. Gövde haline gelen sobalar boya için emaye fabrikalarına gidiyor; dönen parçalar atölyenin ortasındaki montaj bölümünde birleştiriliyor. Kutulamanın ardından ürünler sevkiyata hazır hale geliyor.

Hobi bahçeleri ve tiny house'lar için nostaljik tercih

Doğal gazın Türkiye'de ve dünyada yaygınlaşmasının ve küresel krizlerin soba pazarında daralmaya yol açtığını vurgulayan Oğuzhan Sarıca, eskiden çok yüksek adetli satışları olduğunu söyledi. Sarıca, "2020'ye kadar soba çoğu yerde temel ihtiyaçtı ancak pandemiyle birlikte kullanım amacı değişti" ifadesini kullandı. Soba artık temel ihtiyaçtan ziyade hobi bahçeleri, ahşap evler ve tiny house'lar için nostaljik bir tercih; kış aylarının gelmesiyle talep de artıyor.

Pazara uyum için şömine tipi döküm sobalara ağırlık veren atölyede kovalı ve tuğlalı kuzineler, kurbağa sobalar ve halk tipi modellerle birlikte toplam 10-12 model üretiliyor.

İhracat Balkanlar'la başladı, Afganistan'a uzandı

Yurt dışı satışlar 90'lı yılların başında Balkan ülkeleriyle başladı. 2015-2016'da ağırlık Almanya ve Romanya'ya kaydı; Almanya'ya hobi bahçeleri ve bungalovlar için gönderim yapılıyor.

Oğuzhan Sarıca, Avrupa'daki talebi şu sözlerle açıkladı: "Almanya'ya soba satmamız insanlarda şaşkınlık yaratıyor. Fakat Avrupa'daki doğal gaz krizleri ve yaşanan savaşlar alternatif ısınma ihtiyacını doğurdu." Pandemi sonrasında doğu tarafında yeni bir pazar açıldı; aile Afganistan'a soba ihracatı gerçekleştirmeye başladı.

Oğuzhan Sarıca'nın hedefi mesleği sürdürmek: "İnşallah üçüncü kuşak olarak ilerleyen senelerde burayı devralıp, işi daha da büyüteceğim."