Bursa’dan Avrupa’ya ticaret köprüsü

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi çerçevesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hazırlanan ‘Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak’ projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje açılış toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Bursa’nın 50 yılı aşan üretim tecrübesiyle Türk otomotiv endüstrisine büyük güç kattığını söyledi. Bursa otomotiv endüstrisinin gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Gülmez, uluslararası birçok markanın Bursa’da yatırımlarının bulunduğuna dikkat çekti. Bursa’nın Türkiye otomotiv sanayisinin üretim üssü olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir ihracat şehri olduğunu kaydeden Gülmez, “Uzun yıllardır Bursa’nın ihracat alanındaki en büyük sektörü olmayı başaran otomotiv sektörü, yıllık 9 milyar dolara yaklaşan ihracat performansına sahip. Söz konusu ihracatın yüzde 70’ten fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor” dedi.

Bursa’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmanın Avrupalı üreticilerle ticarî ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Gülmez, BTSO olarak AB ile karşılıklı kazanca dayanan yeni bir projeyi başlattıklarını kaydetti. Hazırlanan proje ile Bursa, Kilis, Polonya ve Macaristan arasında yeni işbirlikleri için önemli fırsatlar sunulacağını kaydeden Gülmez, “AB mevzuatı kapsamında, Hazine-Maliye Bakanlığımıza bağlı, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu kabul edilen projemiz yaklaşık bir milyon lira bütçeye sahip. Söz konusu bütçenin yüzde 80’ini AB tarafından sağlanan hibe desteği oluşturuyor. KOBİ’lerimize AB ile entegrasyonda ve küresel pazarlarda uzmanlaşma konusunda önemli bir donanım kazandıracak olan projemiz, ikili iş görüşmeleriyle de yeni ticaret köprülerinin kurulmasını sağlayacak.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından proje sunumuyla devam eden toplantıda firmalara projenin amaçları ve yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgiler verildi. Türkiye’de sivil toplumu güçlendirmek, Türk ve Avrupa Odaları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek, Avrupa ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik etmek doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında 15’i kadın 100 girişimci seçilecek. Seçilen girişimciler için dış ticaret ve girişimcilik eğitimleri, otomotiv endüstrisiyle ilgili AB müktesebatı eğitimleri, çevre meselesi ve fikrî mülkiyet hakları seminerleri verilecek. Ayrıca Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda 25 firma için girişimcilik, çevre prosedürleri ve sürdürülebilir kalkınma seminerleri gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonucu girişimciler ayrıca Polonya ve Macaristan’da düzenlenecek olan ikili iş görüşmesi organizasyonlarına katılacak.