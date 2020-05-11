Bursa’daki o mahallenin karantinası sona erdi
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nilüfer İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 26.04.2020 tarihinden itibaren Nilüfer İlçesi, Maksempınarı Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması 10.05.2020 saat 00.00 itibariyle sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."