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Aktüel

Bursa’daki o mahallenin karantinası sona erdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:09:49 -
Bursa’daki o mahallenin karantinası sona erdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.


Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Nilüfer İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 26.04.2020 tarihinden itibaren Nilüfer İlçesi, Maksempınarı Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması 10.05.2020 saat 00.00 itibariyle sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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