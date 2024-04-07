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Siyaset Bursa’daki mazbata töreninde skandal sözler! Sanki YSK il seçim kurulu müdürü değil CHP il başkanı
Siyaset

Bursa’daki mazbata töreninde skandal sözler! Sanki YSK il seçim kurulu müdürü değil CHP il başkanı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:05:00 -

31 Mart Yerel seçimleri geride kalırken, Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde büyük bir skandal yaşandı.

Yerel seçimler geride kalırken, kazanan belediye başkanları mazbatalarını almaya başladı. Mazbatasını alan belediye başkanlarından birisi de Mustafa Bozbey oldu.

Bursa Belediye Başkanı olan Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar yaşandı.

Amigoluk yaptı

Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa’da CHP'den aday olan ve kazanan Mustafa Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı.

"Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." diyen Mehmet Us'un o anları ise herkesi şaşırttı.

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