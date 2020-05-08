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Aktüel

Bursa'daki karantina süresini dolduran 437 kişi evlerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:59:14 -
Bursa'daki karantina süresini dolduran 437 kişi evlerine gönderildi

BURSA (AA) - İsveç ve İsviçre'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 437 kişi, gözetim sürecini tamamladı.

Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreleri doldu.

Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, yetkililer tarafından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla İsveç ve İsviçre'den getirilen 437 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul Havalimanı'na inmişti. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, polis ekipleri eşliğinde 24 Nisan'da 20 otobüsle Bursa'daki yurda getirilmişti.

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