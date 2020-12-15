Bursa'daki alışveriş merkezindeki yangından etkilenen işletmelere destek sağlanacak

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir alışveriş merkezindeki yangında iş yerleri zarar gören işletme sahiplerine zararlarının tazmin edilmesi noktasında yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şehir merkezindeki önemli ticaret noktalarından biri olan ve pazar günü çıkan yangından olumsuz etkilenen alışveriş merkezini ziyaret ederek esnafla görüştü.

İşletme sahiplerinden yangının çıkış nedeni ve etkileriyle ilgili bilgiler alan Aktaş, ortaya çıkan zararın giderilmesinde Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de ellerini taşın altına koyacaklarını aktardı.

Pandemi nedeniyle ticarette zaten doğal bir olumsuzluğun yaşandığını, hükümetin çıkardığı destekleyici paketlerle bu negatifliğin bir nebze olsun azaldığını kaydeden Aktaş, "Böyle bir dönemde esnafımızı kaderine terk edemezdik. Bürokratlarımla birlikte gerekli tespitleri yaptık. İnşallah, işletme sahiplerinin yaşadığı zararı en aza indirgeyeceğiz." ifadesini kullandı.



Elektrik kaçağından geçen pazar günü çıktığı tahmin edilen yangında alışveriş merkezinin tüm elektrik tesisatı kullanılamaz hale gelmiş, binanın bazı ortak kullanım alanlarında da hasar oluşmuştu.