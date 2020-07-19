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Aktüel

Bursa'da"Keşanlı Ali Destanı" sahnelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 02:42:48 -
Bursa'da"Keşanlı Ali Destanı" sahnelendi

BURSA (AA) - Bursa'da, Haldun Taner'in ölümsüz eseri "Keşanlı Ali Destanı" sahnelendi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğinde sahnelenen oyunda, sanatseverler sosyal mesafe kuralı gözetilerek konuk edildi.

Eserin dekorunu Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Hamit Erentürk hazırladı.

Oyun 50 kişilik oyuncu kadrosuyla "perde" dedi.

Programın sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.



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