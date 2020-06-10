Bursa'da zehir tacirlerine bin polisle şafak operasyonu! Kapılar açılmadı koçbaşı devreye girdi
Bursa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik bin polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. 20 adrese düzenlenen operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırıldı.
Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.
20 adrese bin polisle operasyon
Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen 20 adrese bin polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.
Adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle de arama yapıldı.
Çok sayıda gözaltı var
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.