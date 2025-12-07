Bursa’da zehir tacirlerine ağır darbe! Kilolarca ölüm tuzağı ele geçirildi

  • İSTANBUL
Son Haberler

Yerel

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretine yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Yapılan titiz çalışma sonucunda adrese saklanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak adına operasyonlarını aralıksız sürdüreceği vurgulandı.

Bursa’da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından belirlenen adrese yönelik çalışma sonucu yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 400 gram metamfetamin, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 818 gram beyaz kristalize madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu alımında kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve incelemeye alınan 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak gerekli adli işlemler için Çekirge Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Dünya

Dünya

Gündem

x

