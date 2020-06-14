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Aktüel

Bursa’da yürekleri ağza getiren kaza

Bursa’da meydana gelen kazada sürücüler kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:56:28 -
Bursa’da yürekleri ağza getiren kaza

Bursa’da meydana gelen kazada sürücüler kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Mimarsinan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İrfan T. idaresindeki 16 PD 195 plakalı hafif ticari araç ile Nazan Ç.’nin kullandığı 16 AEN 060 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Nazan Ç. idaresindeki araç karşı şeride geçmeden orta refüje çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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