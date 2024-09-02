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Yerel Bursa'da yumruklar havada uçuştu
Yerel

Bursa'da yumruklar havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2024-09-02 13:53:00 -
Bursa'da yumruklar havada uçuştu

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez’inde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya anbean yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez’inde iki gurup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında artan tansiyon kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumruklarla bir birine giren vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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