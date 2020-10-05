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Aktüel Bursa'da yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Bursa'da yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:11:10 -
Bursa'da yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

Ağaç İşleri Sanayi 27. Mobilya Sokak'taki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Ahmad Alnaem, yük asansörü ile duvar arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldüğü belirlenen işçinin cesedi, ekiplerce çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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