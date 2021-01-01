  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen kumar baskını kamerada
Aktüel

Bursa'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen kumar baskını kamerada

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:34:35 -
Bursa'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen kumar baskını kamerada

BURSA (AA) - Bursa'da yılbaşı gecesi ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynayan kişiler polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki ruhsatsız ve isimsiz bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine gece 01.30 sularında müşteri gibi adrese giren ekipler, içeride bulunan kişileri suçüstü yakaladı.

Polis ekiplerinin masalarda kumar oynayan kişileri yakaladığı anlar kameralarca kaydedildi.

Ekipler kahvehane işletmecisi K.Ö'nün de aralarında bulunduğu 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 44 bin 100 lira ceza kesti.

Polis kumar oynadığı belirlenen bu kişilerden 4'üne ise ayrıca 4 bin 900 lira para cezası uyguladı.

Yıldırım Belediyesi zabıta ekiplerince kahvehane boşaltıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!
Gündem

Doğalgazdan sonra elektriğe de zam!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde ..
Merkezi Yönetim Bütçesi 1 trilyon 346,1 milyar TL
Ekonomi

Merkezi Yönetim Bütçesi 1 trilyon 346,1 milyar TL

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Fransız gazeteciden Erdoğan itirafı
Gündem

Fransız gazeteciden Erdoğan itirafı

Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çatışmalarda önemli b..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay