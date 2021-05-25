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Bursa’da yaralar sarılmaya başlandı
Gündem Bursa’da yaralar sarılmaya başlandı
Gündem

Bursa’da yaralar sarılmaya başlandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel, içme suyu hatlarında da tahribata yol açarken, anında müdahalede bulunan BUSKİ ekipleri, hatların onarımını kısa sürede yaparak, bölge halkının susuz kalmamasını sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 10:10:00 -
Bursa’da yaralar sarılmaya başlandı

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa’nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel, içme suyu hatlarında da tahribata yol açarken, anında müdahalede bulunan BUSKİ ekipleri, hatların onarımını kısa sürede yaparak, bölge halkının susuz kalmamasını sağladı. Karacabey’in kuzey kıyılarındaki sahil mahallelerinde geçtiğimiz Cuma günü etkili olan sağanak yağış, sel felaketine neden oldu. Yaşanan ağır tahribat sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya inerek vatandaşların mağduriyetini hızla gidermeye başladı.


Yeni Akit Gazetesi
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