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Aktüel Bursa'da yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti
Aktüel

Bursa'da yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti

Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 20:37:00 -
Bursa'da yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti

Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Vanimehmet Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, binanın doğal gaz ve elektriğini kesip yangını söndürdü.

Eve giren ekipler, balkonda bulunan ve dumandan etkilendiği tespit edilen N.S'yi, ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı.

N.S'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve eşyalarını ateşe vererek yangına sebep olduğu belirlendi.

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