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Aktüel

Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi

Orhangazi ilçesinde yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında, 3'ü itfaiyeci 10 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-06-28 14:43:32 -
Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde, Kenan Karakuş'a ait tesisin açık alanında kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar plastik malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede tesisi saran alevler, gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Daha sonra Bursa ile Gemlik ve İznik ilçelerinden takviye ekipler geldi.

İtfaiye ekipleri, ambulansların hazır bekletildiği bölgede, tesisin kapalı alanı ile çevredeki zeytinliklere de sıçrayan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.

Çevredeki vatandaşlar da itfaiyecilere yardım etti.

- Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumu iyi

Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında, 3'ü itfaiye mensubu 10 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geri dönüşüm tesisinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın, çevredeki bazı zeytin ağaçlarına da zarar verdi.

Soğutma işlemi ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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