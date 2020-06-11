Bursa'da yaban mersini üreticileri dikim mesaisinde

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 yıl önce üretimine başlanan ve bölge halkının temel geçim kaynağı haline gelen yaban mersininde dikim yapılıyor.

İlçeye bağlı kırsal 1050 metre rakımlı Tuzla Mahallesi'nde, yaban mersininin bölgedeki toprağın değerlerine uyum sağlamasıyla 2014'ten itibaren çiftçiler bu meyvenin üretimine başladı.

Her yıl haziran ayında ekilen ve temmuzda hasat edilen ürünün bu yıl kilogram fiyatının 70 lira civarında olması bekleniyor.

Tuzla Mahallesi Muhtarı Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene 70 bin yaban mersini fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bu meyvenin 4,5-5 pH değerindeki toprakta yetiştiğini belirten Sarıkaya, "Bu sene çok ekim yapıldı. Fidanlar Polonya'dan geliyor ve tanesi 20 lira. Market zincirleri ile üreticiler arasında yaban mersini satışı için anlaşma yapıldı. Geçen sene perakendede kilogramı 50 liradan, marketlere 43 liradan verildi. Bu yıl fiyatlar 50 ila 70 lira arasında değişecek." dedi.

Üreticilerden Fikret Özcan da geçmişte buğday ve fasulye ektiğini, bir ara tarlalarının boş kaldığını dile getirdi.

Yaban mersini yetiştirmeye 3 sene önce başladığını anlatan Özcan, "Çok meşakkatli, çok emek isteyen bir iş. Fidanlara çocuk gibi bakılması gerekiyor. Temmuzda başlayan hasat, ağustosa kadar devam ediyor." diye konuştu.