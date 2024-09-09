  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dang humması yayılıyor! Vaka sayısı 16 bini aştı: 1 günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı

Otomotiv devinde üretim durdu! İşçiler araba anahtarlarına el koydu

Dünyanın en büyük ikinci rezervi o ilimizde bulundu! Çin 694 milyon tonluk rezerv için Türkiye'ye teklif yaptı

Bunun yapılma hakkı gündem oldu! Herkes 'Bu nasıl olabilir?' diye soruyor: Hacıosmanoğlu çok sinirlendi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Narin açıklaması!

ABD'nin milyar dolarlık Türkiye kuşatma planı ortaya çıktı! Bunlar binmeyeceği eşeğe ot vermez

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! 'Geç bile kalındı' yorumları yapılıyor

O ülkeyi karıştıran yasa tasarısı! 14 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Büyük panik: Osmanlı İmparatorluğu diriliyor! Türkiye oraya girebilir

13 yıldır yapılmıyordu! Hakan Fidan son verdi
Yaşam Bursa’da üzüntüye boğan kaza: Okula başlayacağı gün toprağa verildi
Yaşam

Bursa’da üzüntüye boğan kaza: Okula başlayacağı gün toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2024-09-09 17:08:00 -
Bursa’da üzüntüye boğan kaza: Okula başlayacağı gün toprağa verildi

Bursa’da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Yusuf Çakır, servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa’da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Yusuf Çakır, servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Çakır, okula başlayacağı gün toprağa verilecek.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır’a Ö.S. idaresindeki 16 S 4070 plakalı servis aracı çarptı. Servis sürücüsü, aracın altında kalan Çakır’ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çakır’ı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine giden şüpheli şahıslar A.Ö. ve Y.E.’yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Okula başladığı gün toprağa verilecek
Yusuf Çakır’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23