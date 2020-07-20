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Aktüel

Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:30:17 -
Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Dündar ve Altıntaş mahalleleri civarında piknik yapan kişilerin aracında arama yaptı.

Otomobilde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan B.A, S.G. ve F.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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