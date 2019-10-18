Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,H.Y. ve E.Y'nin,Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi Yeşilbaş mevkisinde bulunan ceviz bahçesinde kubaresrarı toprağa gömdükleri ve zaman zaman buradan alarak sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bidonlar içinde toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda H.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.