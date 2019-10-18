Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.18 Ekim 2019 Cuma 17:47
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,H.Y. ve E.Y'nin,Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi Yeşilbaş mevkisinde bulunan ceviz bahçesinde kubaresrarı toprağa gömdükleri ve zaman zaman buradan alarak sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bidonlar içinde toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda H.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.
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