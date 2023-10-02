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Yerel Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe
Yerel

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Yeniakit Publisher
2023-10-02 23:57:00 -
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Bursa’da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Operasyon çerçevesinde 4 şahıs yakalandı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kumla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Kumla mahallesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ve selvi ele geçirildi.

Cezaevine gönderildiler

Operasyon çerçevesinde E.K., A.A., E.S., ve D.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarının süreceği öğrenildi.

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