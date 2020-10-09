  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:16:54 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 7 bin uyuşturucu tablet, 1 kilo 770 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A, Y.A. ve G.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan Ö.Ü'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi
Siyaset

Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay