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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:39:15 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı M.A, Ü.A. ve E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bursa'da dün düzenlenen operasyon kapsamında 3 zanlının ev ve araçlarındaki aramalarda, çok miktarda Hint keneviri, içime hazır kurutulmuş esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu silahlara ait fişekler ele geçirilmişti.

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