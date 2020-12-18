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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:20:11 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Zanlılara ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler, F.Ç, H.T, M.O, M.K. ve Ş.K'yi gözaltına aldı.

Evlerde ve araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği "Galya" eşliğinde yapılan aramalarda, 900 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.



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