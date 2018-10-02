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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilo 360 gram esrar ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kilo 360 gram esrar, 1 tabanca, 9 tüfek ele geçirildi. 1 kişi de gözaltına alındı.

02 Ekim 2018 Salı 16:30
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilo 360 gram esrar ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilodan fazla esrar ele geçirildi. 

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Sulhiye Mahallesi'nde oturan E.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

5 kilo 360 gram esrar ele geçirildi

Şüphelinin evine yapılan operasyonda 1 tabanca, 9 tüfek, 5 kilo 360 gram esrar ile bir adet 100'lük banknot, 4 adet kenevir ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli E.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 16:30
  1. Bursa
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Esrar

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